МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Консолидированная выручка "Русской аквакультуры" в 2021 году выросла на 91% по сравнению с показателем за 2020 год и составила 15,9 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

"Консолидированная выручка компании за 2021 год увеличилась на 91% по сравнению с 2020 годом и составила 15 млрд 910 млн руб.", - отмечается в сообщении.

В компании добавили, что объем вылова товарной рыбы за 2021 год в живом весе вырос на 78%, до 32,5 тыс. тонн. Объем продаж за 2021 год увеличился на 80% относительно 2020 года и составил 27,9 тыс. тонн готовой продукции, включая рыбу и икру. Средняя цена реализации в 2021 году составила 571 руб. за кг без НДС, что на 6% выше чем в 2020 году.

"Русская аквакультура" - одна из ведущих компаний на российском рыбном рынке, специализирующаяся на товарном выращивании рыбы, основана в 1997 году как ГК "Русское море". В настоящее время группа под управлением компании владеет правами на 40 участков для выращивания лосося и радужной форели. Общий объем потенциального выращивания на этих участках составляет около 50 тыс. тонн лососевых рыб. Чистая прибыль "Русской аквакультуры" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января - сентября 2021 года увеличилась в 2,2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и достигла 4,8 млрд руб.