Зимний дизель на бирже дешевеет на 1%

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Биржевая цена на зимнее дизельное по итогам торгов в среду снизилась на 1%, при этом стоимость межсезонного и дизельного топлива увеличивается третий день подряд. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена зимнего дизеля опустилась за день на 1%, до 65,07 тыс. рублей за тонну, после того как в предыдущий торговый день установила очередной рекорд (65,77 тыс. рублей за тонну).

В то же время стоимость других видов дизеля, представленных на бирже, растет третий день подряд. Межсезонный дизель подорожал на 2,1%, до 53,89 тыс. рублей за тонну, а летний - на 1,5%, до 52,66 тыс. рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-92 увеличилась на 1,8%, до 50,84 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 1,5%, до 53,15 тыс. рублей за тонну.

Продолжает дорожать и топочный мазут - его цена прибавила за день 5,3% и достигла 26,16 тыс. рублей за тонну. Топливо для реактивных двигателей (авиакеросина) также выросло в цене - на 0,9%, до 58,01 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подешевели на 1,6%, до 30,64 тыс. рублей за тонну.