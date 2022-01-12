"Новые люди" предлагают сделать бесплатными ПЦР-тесты и тесты на антитела

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Фракция "Новые люди" в Госдуме внесет поправки ко второму чтению правительственного законопроекта о ковид-сертификатах в общественных местах, в том числе депутаты предложат сделать бесплатными ПЦР-тестирование и тесты на антитела. Об этом в среду сообщила пресс-служба фракции.

"Попробуем внести в него (в законопроект о ковид-сертификатах в общественных местах - прим. ТАСС) как можно больше правок, позволяющих облегчить жизнь людям. Мы предлагаем сделать бесплатными ПЦР и тесты на антитела, выдавать QR-коды людям, оформившим добровольное медицинское страхование от COVID-19, а также тем, кто имеет высокий уровень Т-клеточного иммунитета или переболел бессимптомно", - говорится в сообщении.

Госдума 16 декабря приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест ковид-сертификатов с QR-кодами о прививке, перенесенной болезни или медотводе. Поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Поправки ко второму чтению законопроекта будут вноситься до 14 января.