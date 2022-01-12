Антимонопольная служба оштрафовала участников торгов на поставку ФАПов в Хакасии

ТАСС, 12 января. Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компании "Агрегат" и "СТиМ", а также управление капитального строительства Хакасии за сговор на торгах на поставку модульных фельдшерско-акушерских пунктов в республику. Сумма штрафов составила 10,5 млн рублей, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ФАС.

"Заказчику и участникам торговых процедур на поставку и монтаж модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебной амбулатории в Хакасии назначены штрафы на сумму 10 505 840 рублей. Кроме того, должностные лица оштрафованы на сумму 100 000 рублей", - сообщили в ведомстве.

По информации ФАС, компании заключили между собой картельное соглашение. С управлением капстроительства было заключено антиконкурентное соглашение. Ограничение конкуренции повлекло к сохранению уровня цен на торгах. Суды двух инстанций поддержали решение антимонопольной службы. Торги на поставку модульных ФАПов проводились в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение".