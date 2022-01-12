Стоимость алюминия на LME поднялась выше $3 тыс. за тонну впервые с 21 октября 2021 года

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) поднялась выше отметки в $3 тыс. за тонну впервые с 21 октября 2021 года, следует из данных торговой площадки.

В пике роста цена на алюминий достигала 3 тыс. $7,5 за тонну, прибавив 1,3% к отметке закрытия предыдущей сессии. По состоянию на 14:00 мск, алюминий торговался по 3 тыс. $2 за тонну.

В то же время акции "Русала" в ходе торгов на Московской бирже росли на 2,3%, до 78,67 руб. за штуку, а бумаги En+ Group (владеет контрольным пакетом акций "Русала") торговались по 965 руб. за штуку, что на 0,7% выше закрытия предыдущей сессии.