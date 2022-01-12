Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2022 году на 0,3%

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Всемирный банк понизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2022 году до 3,2%, а в 2023 году - до 3,5%, хотя в октябре прошлого года он рассчитывал, что экономика страны вырастет соответственно на 3,5% и 3,7%. Об этом говорится в обзоре банка "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP).

В нем отмечается, что совокупный рост ВВП в Белоруссии, Молдавии, по прогнозам, снизится более чем вдвое с 3,1% в 2021 году до 1,4% в 2022 году из-за "сохраняющейся геополитической напряженности на Украине и влиянии экономических санкций на экономику Белоруссии". По данным, приведенным в обзоре, реальный рост ВВП в 2022 году ожидается на уровне 3,2%, а в 2023 году - 3,5%.

В октябре 2021 года Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2022 году с 3,1% до 3,5%, в 2023 году - с 3,1% до 3,7%, сохранив при этом оценку роста на 2021 год на уровне 3,8%. Национальный банк Украины в конце октября пересмотрел прогноз роста ВВП в 2022 году, ухудшив его с 4% до 3,8% в связи с существенным влиянием пандемии и последствиями от резкого повышения цен на газ.

Экономика Украины начала восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией, во втором квартале 2021 года, когда ВВП вырос на 5,7% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года. Однако уже в третьем квартале рост экономики составил всего 2,7%.