Эксперты: массовый рост заработных плат на фоне высокой инфляции маловероятен

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Индексация зарплат россиянам в связи с высокой инфляцией в 2021 году в 8,4% возможна, однако это приведет к издержкам в бюджетном секторе, нагрузке на фонд оплаты труда и дальнейшему инфляционному давлению. В сегодняшней ситуации массовый рост зарплат маловероятен, поскольку в 2022 году ожидается снижение инфляции до 4%, сообщили опрошенные в среду ТАСС эксперты.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в России может превысить 8% по итогам 2021 года. По последним данным Росстата, годовая инфляция в России в декабре замедлилась до 8,39% против 8,4% в ноябре. В этой связи президент поручил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции в 8,6%, а также подписал закон об индексации материнского капитала, являющегося самой крупной мерой поддержки семей с детьми, по фактическому уровню инфляции.

"Ставя сейчас на весы уровень заработных плат и уровень инфляции, нужно отдать приоритет заработным платам. Тем более президент говорит, что у нас главный враг - бедность, а задача - борьба с бедностью. Поэтому можно было бы уступить инфляционному давлению и поднять доходы и зарплаты россиян. С 2003 по 2008 годы экономика росла по 6,5% в среднегодовом выражении, инвестиции были двузначные, а инфляция ниже 10% не опускалась. И хотя инфляция была 10-12%, всем было хорошо. Потому что доходы росли по 12-13% в год", - рассказал директор ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Он отметил, что уже на протяжении 12 лет падают или стагнируют реальные денежные доходы. "Мы сейчас в 2021 году к базе 2013 года имеем минус 8-10% по реальным располагаемым доходам. Поэтому я считаю, что поднимать доходы надо, в общем-то не смотреть на эту инфляцию. Инфляция - это не так страшно, если она индексируется, если рост доходов выше темпов роста дохода инфляции", - подчеркнул эксперт.

Бюджетный сектор и бизнес

По его словам, в целом маневр повышения зарплат на фоне роста инфляции возможен с точки зрения бюджетных предприятий. "То есть государство в состоянии при таких резервах, при таком низком государственном долге и при такой великолепной макро-экономической ситуации это сделать. Такой макро-экономической ситуации не было ни в СССР, ни в России. Однако резкое увеличение конечного фонда потребления - зарплат и доходов - чревато дальнейшим увеличением инфляционного давления. Если вы даете и повышаете доходы, естественно люди пойдут на рынок покупать товары, а производители товаров при увеличивающемся спросе естественно начнут повышать цены", - добавил Остапкович, подчеркнув, что таким маневром заглушить инфляцию довольно тяжело.

В свою очередь, заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, доктор экономических наук Алексей Ведев отметил, что и бюджетный сектор не будет поднимать зарплаты, поскольку это приведет к издержкам, однако в корпоративном секторе можно ожидать повышения зарплат.

"С точки зрения бизнеса - для бизнеса этот год будет достаточно сложным. Возникнут проблемы платежей, поскольку кто-то неплохо вышел из кризиса, а кто-то плохо. Ситуация в корпоративном секторе достаточно неоднородная. Но я думаю, что зарплату в корпоративном секторе можно ожидать, потому что ситуация на рынке труда напряженная: рабочих рук не хватает, это будет стимулировать. Безработица сегодня на рекордно низком уровне. Все это, конечно, приведет к тому, что там зарплаты могут быть повышены", - пояснил он.

При этом бизнес не может повышать зарплаты просто так, добавил Остапкович. "Это повлечет нагрузку на фонды оплаты труда. И здесь нужно будет либо сокращать штат, либо будут другие издержки, будет падать производство. Эффективные частные предприятия могут этот маневр сделать, на регулятором уровне это возможно", - отметил эксперт. По его словам, в качестве переходного периода маневр индексации зарплат по уровню инфляции целесообразен, но "после всей этой пандемической атаки, когда экономика найдет равновесие спроса и предложения, можно будет заморозить зарплаты на какое-то время".

Как отметил Ведев, простое повышение зарплат приведет к инфляции. "Но я думаю, что она будет умеренная, как и повышение заработных плат. Ожидаю, что к середине следующего года инфляция снизится и будет в районе 4%. Она обратно выровняется, если только не будет какого-то движения с курсом рубля", - подчеркнул он. Эксперт пояснил, что теоретически повышение заработных плат приведет к дальнейшей инфляции, но "все не начнут повышать зарплаты, потому что это издержки".