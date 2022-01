"Роснефть" обогнала по рыночной капитализации Сбербанк

Акции "Роснефти" с начала торгов в этом году прибавили уже более 5%. В декабре 2021 года два крупнейших американских инвестиционных банка - J.P. Morgan и Bank of America - включили акции "Роснефти" в список наиболее предпочтительных для инвестирования компаний мира в 2022 году. По оценке Bank of America, акции российской компании имеют потенциал роста на 40%. В целом инвестиционное сообщество высоко оценивает потенциал роста "Роснефти". БКС прогнозирует стоимость GDR компании на уровне $12, Bank of America- $11,2, Raiffeisen Bank - $11, при текущих котировках на уровне $8,37 за GDR.

В J.P. Morgan также отмечали, одним из важных факторов привлекательности "Роснефти" является реализация проекта "Восток ойл". Внутренняя доходность проекта (IRR) оценивается на уровне 54%, при этом сам проект еще практически не учтен в оценке акций "Роснефти". А Bank of America оценивает, что при благоприятной рыночной конъюнктуре стоимость проекта может превысить $100-120 млрд, а сам он станет "локомотивом развития" компании. А в прошлом году Goldman Sachs окрестил проект "магнитом для инвесторов".

Еще одним важным фактором инвестпривлекательности "Роснефти" аналитики J.P. Morgan называют привлекательную дивидендную доходность компании, которую они ожидают на уровне 11-13% в 2022-2023 годах. При этом компания уже выплатила рекордные промежуточные дивиденды за первую половину 2021 года в размере 191 млрд рублей (18,03 рубля на одну акцию), а инвестиционные эксперты ожидают суммарные дивиденды компании за 2021 год на уровне 47 рублей на акцию при рекордной чистой прибыли по итогам всего 2021 года на уровне около 1 трлн рублей.

Фокус на экологию

Как считает доцент Финансового университета при правительстве России Валерий Андрианов, высокую оценку и поддержку инвесторов "Роснефти" обеспечивает также фокус на ESG повестку. "Разумный подход к требованиям энергоперехода у компании привлекает внимание инвесторов. Подтверждение тому - значительный рост капитализации и интерес крупнейших международных компаний к "Восток ойл". Именно "Восток ойл" играет ключевую роль в новой стратегии "Роснефти". Рост доли газа в общем объеме добычи компании также является важным элементом бизнеса", - сказал он.

Так, в конце декабря "Роснефть" представила новую стратегию развития до 2030 года, в рамках которой ставит цель по достижению чистой углеродной нейтральности к 2050 году. На этом пути компания запланировала сокращение выбросов парниковых газов, достижение нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа и снижение интенсивности выбросов метана до значения менее 0,2% к 2030 году, постепенный перевод собственного транспорта компании на низкоуглеродные виды топлива и многое другое. При этом "Роснефть" планирует сохранить лидерство по удельным затратам на добычу, увеличить долю газа в общем объеме добычи углеводородов до 25% к 2025 году, а также удвоить показатель свободного денежного потока к 2030 году.