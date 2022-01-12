Число резидентов от малого бизнеса Приморья в СПВ может вырасти на треть

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Снижение порога входа резидентов в Свободный порт Владивосток (СПВ) с 5 млн рублей до 500 тыс. рублей делает его заметно более привлекательным для малого бизнеса, и, в частности, в Приморье сможет увеличить на треть количество тех, кто воспользуется особым режимом. Такое мнение выразил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

"Смягчение условий расширит круг потенциальных резидентов свободного порта Владивосток. К примеру, в Приморском крае сегодня зарегистрировано порядка 84 тыс. малых и средних предприятий. Из них, по данным последней налоговой отчетности, выручку свыше 5 млн рублей задекларировали около 13 тыс. компаний, а выручку более 500 тыс. рублей - около 20 тыс.. Таким образом, количество тех, кто сможет воспользоваться особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования, может увеличиться примерно на треть", - цитирует слова Исаевича пресс-служба Минвостокразвития.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что через полгода-год качественный и количественный состав резидентов преференционного режима будет гораздо шире.

"Разумеется, чем шире круг потенциальных резидентов свободного порта Владивосток, тем лучше. По нашим данным, предварительный интерес малого бизнеса Приморья к вступлению в их число очень велик. Это и малые производственные предприятия, и разнообразный сервис по ремонту, и придорожный общепит. Наконец, здесь могут появиться управляющие компании, которые будут обслуживать жилой фонд, построенный более давними резидентами", - отметил Титов.

Минимальный объем инвестиций для претендентов на получение льгот резидентов свободного порта Владивосток снижен в 10 раз - с 5 млн рублей до 500 тыс. рублей. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс ранее утвердил президент России Владимир Путин. Резидентами СПВ уже стали более 2 тыс. инвесторов с общим объемом заявленных инвестиций 1,2 трлн рублей.

Свободный порт Владивосток

Свободный порт Владивосток - территория, на которой инвесторы пользуются особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования. Преференциальный режим действует в 22 муниципальных образованиях пяти дальневосточных регионов - в Приморье, Сахалинской области, Хабаровском крае, на Камчатке и Чукотке. В числе льгот, на которые имеют право резиденты свободного порта Владивосток, 5% - налог на прибыль в течение пяти лет (0% в федеральный бюджет и не более 5% в региональный), 0% - налог на землю в течение пяти лет, 0% - налог на имущество в течениепяти лет и от 0,5% в последующие пять лет.

В качестве дополнительных преференций предусмотрено сокращенное время проведения контрольных проверок и получения разрешительной документации для объектов капитального строительства, режим единого окна при прохождении контроля на границе, круглосуточный режим работы пунктов пропуска, упрощенный визовый режим.