Завод стройматериалов в Бердске увеличит в 5 раз объем производства после смены владельца

НОВОСИБРСК, 12 января. /ТАСС/. Один из крупнейших в РФ производителей сухих строительных смесей компания "Седрус" приобрела "Сибирский завод отделочных материалов" в городе Бердске Новосибирской области. В ближайшее время компания начнет модернизацию завода, которая позволит увеличить объемы производства на нем в пять раз - с 20 тыс. тонн до 100 тыс. тонн в год, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

"Компания "Седрус", входящая в топ-3 крупнейших производителей сухих цементных строительных смесей, приобрела "Сибирский завод отделочных материалов". Предприятие, расположенное в г. Бердск Новосибирской области, ранее принадлежало холдингу LIVNA. Сейчас объем производства на текущем заводе порядка 20 тыс. тонн в год. Уже в ближайшее время компания "Седрус" намерена увеличить объем производства до 100 тыс. тонн в год", - сообщили в пресс-службе, сумма сделки не раскрывается.

Как сообщил агентству министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, выход нового крупного игрока на рынок может принести пользу для строительной отрасли региона, в которой инвестиции исчисляются десятками миллиардов рублей. "Когда новый игрок - это всегда хорошо, тем более стройматериалы, что достаточно интересно с учетом наших инвестиций в строительство", - сказал собеседник агентства.

По данным компании, план по развитию завода предполагает полную газификацию предприятия, модернизацию комплекса по подготовке песка и повышение степени автоматизации производства для увеличения производительности труда - главным образом за счет установки современного немецкого оборудования. Часть инвестиций будет направлена на внедрение технологий, позволяющих обеспечить экологическую безопасность производства и сократить его влияние на окружающую среду. После выхода предприятия на проектную мощность оно должно обеспечить свыше 60 новых рабочих мест.

"Покупка нового завода компанией "Седрус" позволит нам значительно нарастить объем производства и охватить крупнейшие регионы страны - Западную и Восточную Сибирь, Дальний Восток, а также страны ближнего зарубежья", - приводятся в сообщении пресс-службы слова директора по маркетингу и развитию компании "Седрус" Максима Сироткина.

О компании

ООО "Седрус" основано в 1998 году. В настоящее время входит в тройку крупнейших производителей цементных сухих строительных смесей в РФ, производит более 500 видов продукции, в том числе плиточные клеи, штукатурки, шпаклевки, стяжки, ровнители, наливные полы, монтажные смеси, кладочные растворы. Производственная база включает пять заводов и собственную лабораторию, продукция компании продается в более чем 70 регионах РФ и странах СНГ.