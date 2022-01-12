Башкирия досрочно погасила кредит на сумму 4 млрд рублей, взятый из-за дефицита бюджета

Уфа, 12 января. /ТАСС/. Башкирия досрочно погасила банковский кредит на сумму 4 млрд рублей, взятый в ПАО "Сбербанк" для финансирования дефицита бюджета. Это позволило сэкономить более 86 млн рублей, сообщила пресс-служба Министерства финансов республики в среду.

"Министерством финансов Республики Башкортостан досрочно погашены банковские кредиты в сумме 4 млрд рублей, привлеченные у ПАО "Сбербанк" в 2020 году для финансирования дефицита бюджета", - говорится в сообщении.

По итогам 2021 года госдолг республики составил 26,6 млрд рублей, долговая нагрузка - менее 17%, что ниже уровня 2020 года. Досрочное погашение позволило региону сэкономить более 86 млн рублей бюджетных средств, добавили в пресс-службе.

Объем бюджета Республики Башкортостан в 2021 году после уточнений составил по доходам 244,3 млрд рублей (+40,7 млрд), по расходам - 264,5 млрд (+38,9 млрд), по дефициту - 20,2 млрд (-1,8 млрд рублей).