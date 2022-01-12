В Чехии в 2021 году зафиксировали самую высокую инфляцию за 13 лет

ПРАГА, 12 января. /ТАСС/. Инфляция в Чехии по итогам 2021 года составила 6,6%, что стало самым высоким показателем за последние 13 лет. Об этом говорится в поступившем в ТАСС в среду отчете Чешского статистического управления.

"Инфляция в республике [в 2021 году] составил 6,6%, - отмечается в документе. - Это наиболее высокий показатель с 2008 года".

В Чехии, как следует из отчета, ожидается дальнейший рост инфляции. В республике повышаются цены на большинство товаров и услуг, составляющих основу "потребительской корзины". Отмечается, в частности, резкое увеличение стоимости сахара, молока и молочных продуктов, овощей и фруктов. Значительно подорожали мука и хлебобулочные изделия. Так, например, в розничной сети цена на сахар за прошедший год возросла в среднем на 17,5%.

В Чехии в 2021 году на 29,2% возросли цены на автомобильное топливо, а сами машины подорожали на 10%. Стоимость аренды жилья по стране увеличилась в среднем почти на 4%, а в крупных городах этот показатель был превышен более чем вдвое.

Эксперты прогнозируют, что из-за пандемии коронавируса и общего спада производства уже в ближайшие месяцы показатель инфляции в республике возрастет до 10%. Между тем чешское министерство финансов недавно повысило официальный прогноз ее среднего значения на текущий год с 3,5% до 6%.