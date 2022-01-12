Промышленные предприятия Калуги в 2021 году увеличили объем продукции на 10%

КАЛУГА, 12 января. /ТАСС/. Промышленные предприятия Калужской области в 2021 году выпустили продукции на сумму около 1 трлн рублей, что почти на 10% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале в среду.

"В прошлом году промышленный комплекс региона перешагнул планку в 1 трлн рублей по объему отгруженной продукции. Мы остаемся лидерами в ЦФО по объему промышленного производства на душу населения", - сообщил глава региона. Годом ранее, по данным пресс-службы областного правительства, этот показатель составлял 904,6 млрд рублей.

По данным Шапши, экспорт продукции промышленных предприятий увеличился на 150%, уровень инвестиций составил 110 млрд рублей. Всего по итогам прошлого года 23 компании-инвестора создали свыше 2,4 тыс. рабочих мест. Еще с девятью компаниями заключены соглашения о намерениях.

Так, в этом году на площадке НИФХИ им. Л. Я. Карпова планируется начать строительство завода радиофармпрепаратов. Объем инвестиций в проект составит не менее 9 млрд рублей. На боровской и людиновской площадках ОЭЗ "Калуга", в индустриальном парке "Ворсино" запланирован запуск семи крупных инвестиционных проектов. В их числе завод по производству парфюмерно-косметической продукции "Натюрель", завод по производству инновационной метизной продукции "Алхимет".