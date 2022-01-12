Фирма по управлению недвижимостью в Татарстане уклонилась от уплаты 120 млн рублей налогов

ТАСС, 12 января. Руководство компании ООО "Ресурс" в Татарстане подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 120,6 млн рублей, возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК Республики Татарстан.

"В отношении руководства ООО "Ресурс" возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере" <…> на общую сумму более 120,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, руководство компании, основным видом деятельности которой является управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, с 2016 по 2019 год вносило в налоговую инспекцию декларации, в которых в том числе были указаны фиктивные сведения по сделкам с контрагентами.

По данным СК, фирма уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций и транспортного налога на общую сумму более 120,6 млн рублей.