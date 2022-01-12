Фонд развития промышленности Чечни планирует привлечь 150 млн рублей инвестиций

ГРОЗНЫЙ, 12 января. /ТАСС/. Региональный Фонд развития промышленности Чеченской Республики планирует в 2022 году привлечь в основной капитал 150 млн рублей инвестиций и создать 20 рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ по итогам встречи главы министерства Дениса Мантурова с министром промышленности и энергетики региона Адамом Хакимовым.

"Фонд даст возможность реализовывать инвестиционные проекты в рамках программ совместных займов промышленным предприятиям региона, 70% в таких проектах финансируется со стороны федерального Фонда развития промышленности, а 30% - из регионального. Фондом на 2022 год планируется привлечь в основной капитал накопленным итогом 150 млн рублей инвестиций и создать 20 рабочих мест", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в настоящее время республикой формируется портфель инвестиционных проектов в сфере промышленности, что придаст дополнительный импульс индустриальному развитию региона. "Также Чеченская Республика планирует принять участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации в рамках Единой региональной субсидии. Ее средства могут быть использованы в том числе для докапитализации регионального Фонда развития промышленности", - отмечается в сообщении.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 2022 год объявил Годом промышленности.