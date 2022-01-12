СМИ: нерезиденты за 10 дней января реэкспортировали с Украины 23 млн куб. м газа

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Компании-нерезиденты за 10 дней нового года реэкспортировали с Украины 23 млн куб. м газа из подземных хранилищ страны (ПХГ), сообщило в среду издание "РБК-Украина".

"Реэкспорт газа с Украины в Европу за первые 10 дней января достиг 23 млн куб. м. <...> Максимальный суточный объем оттока газа зафиксирован 10 января - 5,01 млн куб. м. До этого среднесуточный реэкспорт составлял 2-2,5 млн куб. м газа", - сказано в сообщении со ссылкой на информацию оператора газотранспортной системы Украины.

Ранее на Украине была запущена услуга по коммерческому хранению природного газа в ПХГ. Компании-резиденты, как и нерезиденты, могут хранить газ до трех лет без уплаты налогов и таможенных пошлин, лишь оплачивая услуги по транспортировке газа, а также по его закачке и подъему из ПХГ.

По данным компании-оператора ПХГ "Укртрансгаз", по состоянию на 11 января в хранилищах страны находилось 12,8 млрд куб. м газа, из которых 0,54 млрд куб. м принадлежало трейдерам-резидентам, а 0,46 млрд куб. м - нерезидентам. Заполненность хранилищ составляла 41,3%.