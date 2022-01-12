Российский рынок акций закрылся ростом индексов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. На российском рынке акций в среду продолжились активные покупки. По итогам дневной сессии рублевый индекс Мосбиржи увеличился на 1,18%, до 3 829,95 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,09%, до 1 612,80 пункта.

Доллар к 20:08 мск вырос на 0,3%, - до 74,75 рубля, евро - на 0,75%, до 85,43 рубля.

"Котировки нефти марки Brent достигли уровня $84, геополитика не дает негативных сигналов, внешние площадки в основном торгуются в плюсе. Вышедшая днем статистика по потребительской инфляции в США за декабрь оказалась в целом в рамках ожиданий", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Определенность подбодрила инвесторов, хотя надо отметить, что такого высокого уровня потребительских цен в США не наблюдалось четыре десятилетия. Коронавирус между тем сдаваться не хочет, за сутки 11 января число подтвержденных случаев распространения COVID-19 в мире составило 2,8 млн", - добавил эксперт.

Рынок акций

В хорошем плюсе сегодня легкие на подъем бумаги "Белуги" (+4,56%), ЛСР (+3,45%) и "Акрона" (+4,02%), а также ряда компаний нефтегазового сектора - "Лукойла" (+1,56%) и "Роснефти" (+2%), рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Бумаги "Норильского никеля" сегодня последний день торгуются с дивидендами, поэтому завтра в "Альпари" ждут значительной просадки в бумаге на 4-6%, отметила она.

Под давлением торгуются расписки Fix Price (-2,52%), которые не устают обновлять минимумы. Акции "Аэрофлота" (-1,33%) снижаются к 62,30 рубля после довольно волатильного и уверенного начала года. "Без увеличения пассажиропотока авиаперевозчику будет сложно вернуться к привычным объемам работы, а бумагам выйти за границы 60-70 рублей", - полагает эксперт.

Прогноз на 13 января

Завтра российский рынок может закладывать в динамику итоги сегодняшнего заседания совета Россия - НАТО. В четверг ожидаются публикации ежемесячного отчета ЕЦБ и недельного отчета по числу обращений за пособием по безработице в США, а также сведения о производственной инфляции в США за декабрь, рассказал Александр Бахтин.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", 13 января индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3 785 - 3 885 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 74,2-75,2 рубля.

Целевые диапазоны закрытия торгов четверга "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро составляют 3 795 - 3 865 пунктов, 74,25-75,35 рубля и 84,45-85,75 рубля соответственно.