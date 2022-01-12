Медведчук заявил, что цены на газ на Украине должны быть в 20 раз ниже нынешних

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что газ на Украине должен стоить 3,5-4 гривны (примерно $0,1) за кубометр, а не 73 гривны ($2,6).

"Я подтверждаю: мы можем сделать, чтобы цена на газ для граждан Украины была 3,5-4 гривны за кубометр. Не 73!" - сказал он на видеозаписи, опубликованной в среду в его Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что из-за высокой цены на газ на Украине может остановиться хлебопекарная, кондитерская, молочная промышленность, так как предприятия не выдерживают. "Мы все время получаем газ напрямую [из России], но платим не напрямую. Вот так, с космической наценкой, которая ложится на плечи граждан, мы платим западным структурам, которые этот газ якобы получают в России, делают сумасшедшую накрутку и продают нам. Сегодня газ у нас по $1 200-1 400, а мог быть по $175. Кому это мешало?" - отметил политик.

Ранее Медведчук заявил, что Украине необходимо вместе с Евросоюзом и Россией создать газовый консорциум для бесперебойного транзита голубого топлива из России. По его словам, чтобы сохранить газотранспортную систему Украины и предотвратить катастрофу в энергетике, украинским властям необходимо прекратить "политические спекуляции" на теме газа и действовать в интересах граждан. Медведчук подчеркнул, что для бесперебойных поставок газа по "реальной цене, без переплат европейским посредникам", следует начать переговоры о прямых поставках российского голубого топлива.