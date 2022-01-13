Участники Гайдаровского форума обсудят ключевые вызовы для развития России и мира

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Гайдаровский форум "Россия и мир: приоритеты" пройдет 13 и 14 января 2022 года на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Он традиционно откроет новый деловой год. В условиях продолжающегося давления на все аспекты жизни пандемии коронавируса участники форума обсудят ключевые векторы общественно-экономического развития России - здравоохранение и образование, инфраструктуру, государственное управление. Также темами для обсуждений станут новые вызовы со стороны глобальной инфляции, преграды развития международной кооперации, риски восстановительного роста.

Базовый формат

Форум пройдет в смешанном, "телевизионном" формате: спикеры будут участвовать в панельных дискуссиях на площадке центрального кампуса РАНХиГС, а аудитория сможет присоединиться ко всем сессиям онлайн. Как отмечал в интервью ТАСС ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау, по сравнению с допандемийными временами, когда предполагалось офлайновое посещение площадки, такой подход позволил на порядок, до 180 тыс. человек, увеличить число посетителей форума в прошлом году.

В этом году ведущие российские и зарубежные эксперты, представители органов публичной власти и бизнеса в течение двух дней примут участие более чем в 80 мероприятиях, транслировать которые будут семь студий.

Важность и глубину дискуссий подчеркивает участие в работе форума вице-премьеров РФ Дмитрия Григоренко, Виктории Абрамченко, Марата Хуснуллина, Александра Новака, Алексея Оверчука. С обращением к участникам выступит премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также в работе форума примут участие федеральные министры, главы регионов, руководители различных служб и ведомств.

Во главе угла

Одна из сквозных тем форума - приоритетные инициативы правительства РФ по социально-экономическому развитию страны до 2030 года по шести ключевым направлениям: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. В условиях продолжающейся пандемии особенно важным станет обсуждение путей переосмысления системы здравоохранения, поиск новых форм лекарственного обеспечения. В частности, министр здравоохранения России Михаил Мурашко с главами ряда регионов обсудит уроки, вынесенные за время пандемии, и возможность адаптации систем здравоохранения к новым условиям.

Также главы регионов поделятся опытом создания в 2019-2021 годах 15 научно-образовательных центров, охватывающих 35 субъектов РФ, обсудят проблемы окупаемости прикладной науки непосредственно с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым.

Кроме того, Валерий Фальков станет участником дискуссии о профессиональном образовании XXI века, ключевым трендом которого становится переход от продуктоцентричности к человекоцентричности во всех сферах производства и общественной жизни.

Участники форума поговорят о последних мировых и локальных трендах на рынке образования, а также о возможностях и непростых вызовах, которые стоят перед его участниками. В частности, о путях совершенствования национальной системы образования расскажут руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, директор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГ Сергей Мясоедов и другие.

Как найти точку опоры в условиях таких стремительных перемен, справиться с "синдромом современника", который вечно не успевает за изменениями, расскажут глава Сбербанка Герман Греф и директор Школы антропологии будущего РАНХиГС Александр Асмолов.

Точки роста

Марат Хуснуллин расскажет о том, какие приоритеты стоят в обновлении городской инфраструктуры, в частности, транспорта и жилья. В дискуссии с ним директор Ассоциации инновационных регионов России (АИР) Иван Федотов и участники форума будут искать ответы на вопросы доступности жилья, развития комфортной городской среды, комплексной увязки различного строительства с развитием территорий.

Как реализовать потенциал городского развития в области инноваций и технологического экспорта, развития креативной экономики будут говорить министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, заместитель гендиректора ДОМ.РФ Артем Федорко.

Стали ли данные "новой нефтью"? Успевает ли России в гонке за лидерство в BigData сфере? Об этом расскажут министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, а также глава MasterCard в России Алексей Малиновский, гендиректор "Вымпелкома" Александр Торбахов, управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян.

Может ли город зарабатывать на собственном мусоре? Об этом в дискуссии о циклической экономике и российских экологических планах расскажут Виктория Абрамченко, а также гендиректор "Российского экологического оператора" Денис Буцаев, глава "Сибура" Дмитрий Конов, гендиректор Coca-Cola HBC Россия Александар Ружевич.

От макроэкономики до личного кошелька

Традиционно сильным на форуме станет представительство экономического блока правительства. Министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Банка России Эльвира Набиуллина и модератор Владимир Мау постараются уйти от обсуждения разнообразных кризисов и выбора оптимальной антикризисной политики к позитивной повестке, к поиску источников качественного экономического роста.

О том, что личная финансовая грамотность может оказаться важнее глобальных макроэкономических процессов, расскажут участники дискуссии "Неочевидные последствия роста финансовой грамотности". Повышение финансовой грамотности в конечном итоге влияет на всю экономику страны, социальные процессы и даже на экологическую ситуацию. Поэтому не случайно финансовая грамотность стала частью стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Какие цели стоят перед государством, бизнесом, образованием в повышении финансовой культуры, каким образом финансовое образование и просвещение могут повлиять на сокращение бедности и неравенства, расскажут замминистра финансов Михаил Котюков, декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Аузан, а также директор Научно-исследовательского финансового института Минфина России Владимир Назаров, который выступит модератором дискуссии.

Также в ходе дискуссий форума эксперты обсудят вопросы устойчивого развития, энергоперехода, цифрового преобразования госуправления, развития налоговой системы, перспектив агропромышленного комплекса и многое другое.

Кроме того, во второй день работы форума пройдет вручение национальной премии "Цифровые вершины" за лучшие IT-решения для повышения эффективности бизнеса и государственных структур.

Гайдаровский форум проводится в России с 2010 года и традиционно объединяет представителей органов власти, общественных и политических деятелей, ведущих экспертов.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.