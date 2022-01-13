Эксперт считает, что новый порог для входа в СПВ решит соцвопросы на Дальнем Востоке

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Десятикратное снижение порога для входа резидентов в свободный порт Владивосток (СПВ) с пяти млн рублей до 500 тысяч рублей сможет решить социальные вопросы на Дальнем Востоке благодаря малому и среднему бизнесу. Такое мнение выразил руководитель консультационного центра по поддержке малого и среднего предпринимательства Приморского отделения "Деловой России" Дмитрий Боярко.

"Именно малые предприятия, не имевшие возможности преодолеть минимальный порог объема капвложений для входа в режим СПВ, который ранее составлял пять млн рублей, зачастую выступают с проектами, направленными на улучшение качества жизни дальневосточников. Это объекты бытового обслуживания, мастерские, булочные, то есть те услуги, которыми мы с вами пользуемся каждый день. Таким образом, за счет упрощения критериев отбора резидентов свободного порта Владивосток удастся решить еще один вопрос - социальный", - цитирует слова Боярко пресс-служба Минвостокразвития.

По мнению президента "Опоры России" Александра Калинина, снижение порога поможет привлечь в СПВ бизнесменов из других регионов.

Ранее объем минимальных инвестиций для потенциальных резидентов СПВ составлял пять млн рублей, и для многих предпринимателей - прежде всего из сферы услуг - эта сумма значительно превышала объем инвестиций в проекты. Многие небольшие, но востребованные проекты по развитию бытовых, туристических и прочих сервисов оказывались за периметром действующей на Дальнем Востоке системы государственной поддержки инвесторов. Президент России Владимир Путин утвердил изменения в Налоговый кодекс, теперь минимальный объем инвестиций для претендентов на получение льгот резидентов свободного порта Владивосток снижен в 10 раз - с пяти млн рублей до 500 тысяч рублей.

Свободный порт Владивосток - территория, на которой инвесторы пользуются особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования. Преференциальный режим действует в 22 муниципальных образованиях пяти дальневосточных регионов - в Приморье, Сахалинской области, Хабаровском крае, на Камчатке и Чукотке. В числе льгот, на которые имеют право резиденты СПВ, 5% - налог на прибыль в течение пяти лет (0% в федеральный бюджет и не более 5% в региональный), 0% - налог на землю в течение пяти лет, 0% - налог на имущество в течение пяти лет и от 0,5% в последующие пять лет.

В качестве дополнительных преференций предусмотрено сокращенное время проведения контрольных проверок и получения разрешительной документации для объектов капитального строительства, режим единого окна при прохождении контроля на границе, круглосуточный режим работы пунктов пропуска, упрощенный визовый режим.