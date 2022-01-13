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В Нацбанке Чехии ожидают инфляцию в стране более чем 10%

Негативное влияние на этот показатель состояния национальной экономики оказывает стремительный рост цен на электроэнергию и газ в республике

ПРАГА, 13 января. /ТАСС/. Инфляция в Чехии, показатель которой в прошлом году составил 6,6%, в ближайшие месяцы может превысить 10%. Об этом сообщило в среду вечером Чешское радио со ссылкой на руководство Национального банка республики, выполняющего роль ее финансового регулятора.

Резкий скачок инфляции не исключил, в частности, председатель Нацбанка Иржи Руснок. Негативное влияние на этот показатель состояния национальной экономики оказывает среди прочего стремительный рост цен на электроэнергию и газ в республике. Компании - поставщики энергии с 1 января значительно повысили свои тарифы для потребителей.

Между тем, согласно прогнозу руководства финансового регулятора, к концу текущего года следует ожидать значительного снижения показателя инфляции. Нацбанк, используя имеющиеся в его распоряжении инструменты, будет воздействовать на этот процесс в интересах стабилизации экономики и укрепления чешской кроны.

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Чехия
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