В Нацбанке Чехии ожидают инфляцию в стране более чем 10%

ПРАГА, 13 января. /ТАСС/. Инфляция в Чехии, показатель которой в прошлом году составил 6,6%, в ближайшие месяцы может превысить 10%. Об этом сообщило в среду вечером Чешское радио со ссылкой на руководство Национального банка республики, выполняющего роль ее финансового регулятора.

Резкий скачок инфляции не исключил, в частности, председатель Нацбанка Иржи Руснок. Негативное влияние на этот показатель состояния национальной экономики оказывает среди прочего стремительный рост цен на электроэнергию и газ в республике. Компании - поставщики энергии с 1 января значительно повысили свои тарифы для потребителей.

Между тем, согласно прогнозу руководства финансового регулятора, к концу текущего года следует ожидать значительного снижения показателя инфляции. Нацбанк, используя имеющиеся в его распоряжении инструменты, будет воздействовать на этот процесс в интересах стабилизации экономики и укрепления чешской кроны.