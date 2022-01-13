Вучич: Сербия строго контролирует внешний долг и держит его на уровне ниже 60% ВВП

БЕЛГРАД, 13 января. /ТАСС/. Сербия контролирует внешний долг и держит его на уровне ниже 60% по отношению к ВВП страны. Об этом в среду в интервью национальному телевидению страны заявил президент Сербии Александар Вучич.

"Мы держим внешний долг строго под контролем ниже 60% [ВВП]. Это единственное, что волнует весь мир, - сколько у вас внешний долг по отношению к ВВП. Сербия лучше всех [по этому показателю], когда я стал премьером (2014 год - прим. ТАСС), было 79% по отношению к ВВП, сегодня 57,1%", - заявил президент.

Вучич повторил, что Сербия лучшая по этому показателю по сравнению с другими странами. "Когда я стал премьером, было 79%, а сегодня 57%, в Черногории было 52%, сегодня около 90%, в Северной Македонии было 29%, а сегодня около 70%. Я говорю только о странах, где подсчитывают уровень внешнего долга. Словения где-то на 88-89%, Германия - выше 80%, Франция - выше 120%, Италия - выше 160%, Греция - выше 230%", - подчеркнул он.

"Курс динара не меняется 10 лет, это впервые в истории Сербии. Инфляция в этом году будет на уровне 4%, это один из самых низких показателей в Сербии, например ниже, чем в Германии", - заявил Вучич.

Ранее сообщалось, что рост экономики Сербии в 2021 году составил 7,5%, общий объем ВВП - около €53 млрд, объем иностранных инвестиций составил рекордные €3,9 млрд. По словам президента, Сербия закупила в прошлом году 12 тонн золота, общий объем золотого резерва достиг 37,3 тонны, что является рекордом для страны.