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Кудрин назвал "обсуждаемым вопросом" возврат инфляции в России в рамки 4% в текущем году

Глава Счетной палаты отметил, что согласен с мнением, что всплеск инфляции в России связан с внешними факторами

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Всплеск инфляции в России связан с внешними факторами, но ей не стоит защищаться от глобальных процессов, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, политика ЦБ позволяет держать инфляцию под контролем, а в перспективе приведет к ее сдерживанию.

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"Нам не нужно защищаться от мировых процессов. Потому что эти отклонения, как правило, не имеют долгосрочного характера или же не преобладают в большинстве товаров", - сказал Кудрин в интервью ТАСС. Он также отметил, что согласен с мнением, что всплеск инфляции в России связан с внешними факторами.

"Но денежно-кредитная политика, проводимая в этих условиях Центральным банком, позволяет в целом держать ситуацию под контролем и в перспективе приведет к сдерживанию инфляции. Достигнем ли мы в этом году инфляции в 4% - вопрос обсуждаемый. Я думаю, что Центральный банк правильно ориентируется и все для этого делает", - отметил он.

Согласно окончательным данным Росстата, инфляция в России по итогам 2021 года составила 8,39%, что является максимумом с 2015 года. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция с 1 по 10 января составила 8,61%.

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РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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