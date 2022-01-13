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Акции "Норникеля" на Мосбирже снижаются более чем на 5%

Стоимость ценных бумаг компании достигала 22 800 рублей за акцию

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Стоимость обыкновенных акций "Норильского никеля" в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже снижалась на 5,16%, достигая 22 800 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 8:35 мск.

К 8:38 мск акции торговались на уровне 22 802 рублей за бумагу (-5,15%).

В конце декабря сообщалось, что акционеры "Норникеля" одобрили дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года из расчета 1523,17 рубля на одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 января 2022 года.

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