Акции китайского застройщика Sunac рухнули почти на 19% на фоне планов допэмиссии

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 января. /ТАСС/. Котировки акций холдинга Sunac China - третьего по величине оператора недвижимости в Китае - в четверг обрушились почти на 19% на фоне планов дополнительной эмиссии ценных бумаг для привлечения капитала. Об этом свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи.

По состоянию на 14:00 по местному времени (09:00 мск) акции Sunac подешевели на 18,73% - до 9,59 гонконгского доллара ($1,23) за единицу.

Ранее компания объявила о планах произвести дополнительную эмиссию акций на сумму 4,52 млрд гонконгских долларов ($580 млн). Половина этих средств будет использована на погашение кредитов.

Как отмечают эксперты, Sunac пытается обезопасить себя от долгового кризиса, в который оказались втянуты другие китайские застройщики, такие как Evergrande. В последнее время девелоперы в КНР для решения накопившихся финансовых проблем прибегают к различным мерам, включая продажу активов, долей в дочерних компаниях, а также дополнительное размещение акций.