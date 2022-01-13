Путин: надо оценить тенденции в бизнесе, наметившиеся с преодолением последствий пандемии

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Необходимо проанализировать новые тенденции в бизнесе и других сферах, наметившиеся после преодоления экономических последствий пандемии коронавируса, отмечает президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Гайдаровского форума, который проходит на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) 13-14 января.

"В минувшем году нам в целом удалось преодолеть экономические последствия пандемии, восстановить занятость, обеспечить бюджетную сбалансированность. Сегодня важно не только закрепить эти достижения, но и детально проанализировать новые тенденции, наметившиеся в последнее время в бизнесе, науке, образовании, здравоохранении, других сферах, учесть их в интересах устойчивого развития страны и повышения качества жизни граждан", - говорится в обращении главы государства, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

Путин отметил, что Гайдаровский форум "пользуется неизменным вниманием отечественных и зарубежных экспертов и по праву считается авторитетной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных социально-экономических проблем современности".

"Уверен, что нынешняя встреча пройдет в творческом, конструктивном ключе, а инициативы и предложения ее участников обязательно будут востребованы", - заключил президент.

Гайдаровский форум "Россия и мир: приоритеты" проходит 13-14 января в смешанном формате на базе центрального кампуса РАНХиГС. Форум станет экспертной дискуссионной площадкой, на которой будут обсуждаться приоритетные задачи, стоящие перед государством на текущий год: перспективы дальнейшего экономического роста, тенденции и вызовы в социальной сфере, образовании, здравоохранении, строительстве и экологии, цифровая трансформация и технологическое развитие, состояние бизнес-среды и инвестиционного климата.