Москва, Новосибирская область и Крым возглавили рейтинг медиаактивности в сфере инноваций

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Москва, Новосибирская область, Республика Крым, Севастополь и Чукотка возглавили рейтинг медиаактивности регионов РФ в сфере инноваций и инвестиций за декабрь 2021 года, составленный Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР). Результаты исследования планируется представить на годовом собрании членов АИРР во время Гайдаровского форума в четверг.

"Рейтинг медиаактивности регионов в сфере инноваций, инвестиций и PR-мероприятий показывает, как поставлена информационная работа в регионах. Лидирующие позиции говорят об активной работе в указанных сферах деятельности, ее прозрачности, а также о том, что регион заинтересован в том, чтобы о нем узнали инвесторы", - говорится в пояснении к рейтингу.

Для составления рейтинга регионы России были поделены на пять подгрупп в зависимости от численности экономически активного населения (ЭАН). Согласно его результатам, среди субъектов с населением от 2 млн человек ЭАН первую строчку заняла Москва, лидером в категории до 2 млн человек экономически активного населения стала Новосибирская область, которая в ноябре была только на третьей позиции. В третьей подгруппе - от 500 тыс. до 1 млн человек ЭАН - лучшим определен Крым, в двух других - от 100 до 500 тыс. и менее 100 тыс. экономически активного населения соответственно - Севастополь и Чукотский автономный округ.

Результаты исследования, входящие наряду с рейтингом регионов РФ по уровню доступности кадров для инновационной экономики в новую линейку исследований АИРР, будут обновляться ежемесячно, что позволит анализировать позиции любого региона в динамике.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.