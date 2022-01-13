Мишустин: экономика России восстановилась от последствий пандемии быстрее ожидаемого

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Восстановление российской экономики от последствий пандемии коронавируса прошло быстрее, чем ожидалось. Такую оценку ситуации дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг в видеоприветствии участникам XIII Гайдаровского форума.

"Российская экономика восстановилась быстрее ожиданий. Уже во втором квартале [2021 года] наш валовой внутренний продукт достиг допандемического уровня", - указал он.

Как отметил глава кабмина, по итогам прошлого года РФ вышла на "довольно высокие значения по ключевым параметрам ВВП, объемам промышленного производства, перевозке грузов". "Сравнительно быстро восстановилась занятость, сохранялся устойчивый внутренний спрос. Благоприятная картина сложилась и по традиционным статьям российского экспорта", - обрисовал ситуацию Мишустин.

Во многом, продолжил премьер, эти позитивные изменения стали следствием мер поддержки, которые были реализованы правительством по поручениям президента РФ Владимира Путина. Люди получили прямую помощь от государства, при этом самый большой пакет мер был предназначен семьям с детьми. А бизнес, прежде всего, небольшие компании, смог опереться на льготные кредиты и программы стимулирования занятости, добавил Мишустин.

"В этот непростой момент действие ряда инструментов, ранее ориентированных только на предпринимателей, было распространено и на социально ориентированные некоммерческие организации, что позволило поддержать и тех наших граждан, кто нуждается в особой помощи", - напомнил глава кабинета министров.

Об инфляции

Возврат России к обычным параметрам бюджетного правила в этом году будет способствовать снижению инфляции.

"Уже в этом году есть планы вернуться к обычным параметрам бюджетных правил, что будет способствовать снижению инфляции и сбалансированному развитию экономики на основе частных инвестиций", - сказал председатель правительства.

Глава кабинета министров указал, что, "несмотря на существенные дополнительные расходы, правительству удалось сохранить макроэкономическую устойчивость", а "бюджет выполнен с профицитом".

Он напомнил об оказанной различным секторам экономики и регионам серьезной поддержке. "Снижена кредитная нагрузка. По данным на начало декабря [2021 года], почти на 220 млрд рублей реструктуризированы бюджетные кредиты и почти 335 млрд рублей было выделено в виде долгосрочных займов на замещение рыночного долга регионов и муниципальных образований", - отметил Мишустин. Он обратил внимание и на то, что "предоставлялись ресурсы на развитие, в том числе инфраструктуры". "На федеральном уровне также проводилась ответственная бюджетная политика", - подчеркнул премьер-министр.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.