Правительство планирует в ближайшее время принять Стратегию развития финансового рынка

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о планах правительства вскоре принять Стратегию развития финансового рынка.

"Чтобы обеспечить эффективную трансформацию сбережений в инвестиции, а значит, в дальнейшее повышение уровня и качества жизни граждан, сейчас правительство дорабатывает Стратегию развития финансового рынка на ближайшие 10 лет", - сказал глава кабинета министров в четверг в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

"Мы планируем принять ее в ближайшее время. Стратегия определит основные приоритеты, долгосрочные цели и инструменты развития этой сферы", - заявил Мишустин.

Минфин РФ 13 сентября 2021 года представил Стратегию развития финансового рынка до 2030 года для общественного обсуждения. Презентуя документ журналистам, замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что подобная стратегия разработана впервые. Она касается множества направлений, в их числе защита прав потребителей финансовых услуг, цифровизация, ESG-тематика и либерализация регулирования, в первую очередь, страхового рынка.

Нужно двигаться дальше

Председатель правительства подчеркнул, что "период адаптации к вызовам пандемии завершен". "Можно и нужно двигаться дальше, в рамках достижения национальных целей развития, которые определил глава государства", - сказал премьер.

Он напомнил, что для координации действий как на федеральном, так и на региональных уровнях был принят единый план, который объединил мероприятия национальных проектов, государственных программ, а также 42 новых стратегических инициативы, необходимые для более эффективного достижения национальных целей. "Эти инициативы учитывают все современные тенденции и вызовы, на которые предстоит ответить нашей стране. Каждая из них направлена на улучшение благосостояния людей, развитие инфраструктуры, формирование новых точек роста в регионах, развитие нашего государства в целом", - сделал акцент Мишустин.

По его словам, "для реализации всего задуманного необходим прочный фундамент - это уверенный рост экономики, в среднем - не менее 3% в год, и опережающие темпы инвестиций в основной капитал". "Ряд шагов для этого мы сделали еще в прошлом году. Например приняли план по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов, запустили новые инструменты стимулирования притока капиталов, утвердили Национальный план развития конкуренции", - перечислил глава кабинета министров.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.