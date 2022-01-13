Судостроительный завод "Янтарь" получит новый плавучий док

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) "Янтарь" рассчитывает получить в ближайшее время новый плавучий док. Об этом ТАСС заявил генеральный директор ПСЗ (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Илья Самарин.

"В ближайших планах строительство двух очень важных объектов - нового корпусообрабатывающего цеха и плавучего дока для собственных нужд", - уточнил он.

По словам Самарина, работа по модернизации производственных мощностей на "Янтаре" идет "вполне успешно". "Мы завершаем первый этап модернизации - техническое перевооружение двух основных производств, в рамках которого закуплено и принято в эксплуатацию более 200 единиц современного оборудования. Модернизация производства повышает нашу конкурентоспособность и производительность, а также улучшает условия работы заводчан", - добавил он.

Самарин напомнил, что продолжается реконструкция достроечных набережных. По его оценке, "реконструкция набережных позволит увеличить число заказов и сократить сроки их выполнения". "Реализация этих планов существенно увеличит возможности завода и усилит наши позиции на рынке судостроения", - добавил он.

Сейчас ПСЗ ведет строительство, в частности, двух больших десантных кораблей (БДК) модернизированного проекта 11711 для ВМФ России и двух фрегатов проекта 11356 для ВМС Индии.

Первоначально ПСЗ построил два БДК проекта 11711 "Иван Грен" и "Петр Моргунов". Они переданы ВМФ РФ. 23 апреля 2019 года в режиме видеоконференции, в которой принял участие президент РФ Владимир Путин, на ПСЗ состоялась церемония закладки двух БДК модернизированного проекта 11711 "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".