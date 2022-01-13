"Россети" модернизировали подстанцию для энергоснабжения севера Омской области

ОМСК, 13 января. /ТАСС/. Омский филиал компании "Россети Сибирь" модернизировал подстанцию в городе Тара, втором по размеру городу Омской области, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе филиала. Реализация проекта стоимостью 214 млн рублей позволила обеспечить надежное энергоснабжение северных районов региона, где снижение промышленного производства и общего потребления электроэнергии привели к увеличению рисков возникновения аварий на сетях.

"Энергоснабжение северных районов Прииртышья станет надежнее. Специалисты Омского филиала компании "Россети Сибирь" установили на подстанции "Тара" управляемый шунтирующий реактор (УШР) 25 МВАр (мегавар). Это повысит надежность работы объекта и обеспечит бесперебойное энергоснабжение потребителей", - сообщили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что реконструкция подстанции была крайне необходима для надежного энергоснабжения севера области. "С середины 90-годов в этих районах произошел спад промышленного производства. Общая нагрузка на сети упала, - отметили в компании. - Однако электроэнергию на север региона продолжали передавать по протяженным и малонагруженным сетям напряжением 110 киловольт (кВ). Во время ежегодного летнего снижения нагрузок напряжение в шинах подстанции временами превышало 126 киловольт, что создавало риски повреждения электросетевого оборудования".

Установленный шунтирующий реактор обеспечивает плавное регулирование реактивной мощности и напряжения. Это первый подобный реактор в энергокомплексе "Россети Сибирь". Реализация проекта стоимостью 214 млн рублей позволила также нормализовать уровни напряжения на шинах подстанций 110 кВ северных районов Омской области и снизить технические потери электроэнергии в сетях 110 кВ.

ПАО "Россети Сибирь" осуществляют распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет свыше 1,974 млн кв. км.