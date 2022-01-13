Fesco может начать использовать роботов Boston Dynamics для погрузки и выгрузки в порту

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco может начать использование роботов Boston Dynamics при погрузке и выгрузке контейнеров в порту Владивостока, говорится в сообщении компании. Также компания планирует использовать роботы для таможенного досмотра грузов в порту.

"Автоматизация производственных процессов в компаниях Группы является одним из основных приоритетов развития Fesco",- подчеркнули в холдинге.

По данным Boston Dynamics, робот предназначен для работы на складах в условиях ограниченного пространства и способен за час перемещать 800 ящиков весом до 23 кг каждый.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка".

В управлении Fesco находится 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 6 тыс. единиц. Флот группы включает 18 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.