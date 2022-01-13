Греф считает, что нужно всегда готовиться к новым кризисам

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Нужно всегда готовиться к любым кризисам, тогда будет возможность преодолеть любые неожиданности. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая на сессии "Точка опоры в условиях стремительных перемен. Как человеку адаптироваться к происходящему в быстрой смене всего" в рамках Гайдаровского форума.

"Мы говорим, что мы всегда готовимся к кризисам вчерашним, а происходит кризис завтрашний, и он, конечно же, абсолютно не такой, как предполагалось нами вчера. Это не означает, что не надо готовится. Мы много времени тратим на планирование и подготовку. Потому что, все-таки, на мой взгляд, фактор неожиданности и неопределенности - это разные вещи", - сказал он.

Греф подчеркнул, что фактор неожиданности нужно постараться максимально убрать, так как поведение в ситуации неожиданности часто сложно представить.

"Если ситуация ожидаемая, прогнозируемая, но пошла не по тому сценарию, это может даже быть вызовом, мы же готовились. В этом смысле подготовленность - это профилактика неожиданности", - отметил он.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.