Правительство планирует в ноябре внести в Госдуму законопроект о границах зеленых поясов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Законопроект о регламентации вопроса внесения границ лесопарковых зеленых поясов в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) планируется внести в Госдуму в ноябре 2022 года, следует из плана законопроектной деятельности правительства РФ, утвержденного в четверг.

Из документа следует, что законопроект должен быть внесен в правительство в июле, а в Госдуму - в ноябре 2022 года. Ответственным разработчиком указан Росреестр и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

В ноябре 2021 года законопроект был опубликован для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ предполагает внесение изменений в законы "О государственной регистрации недвижимости" и "Об охране окружающей среды". ЕГРН предполагается дополнить новым видом сведений о зеленых поясах без отнесения их к числу зон с особыми условиями использования территории.

К лесопарковым зеленым поясам относятся зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, которые включают территории с лесами, водными объектами, природными ландшафтами, а также территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему.