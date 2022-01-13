Россия увеличила в 2021 году импорт товаров из стран дальнего зарубежья на 26,6%

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию в январе - декабре 2021 года вырос на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до $261,749 млрд, следует из материалов ФТС.

В декабре 2021 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил $25,726 млрд (+8,2% к ноябрю). В годом выражении импорт из стран дальнего зарубежья в декабре вырос на 18,3%.

По данным ФТС, импорт текстильных изделий и обуви возрос на 19,3% и составил $1,227 млрд, машиностроительной продукции - на 9,6%, до $13,466 млрд, продовольственных товаров и сырья для их производства - на 1,5 %, до $2,585 млрд. Ввоз химической продукции сократился на 1% - до $4,744 млрд. В частности, в декабре по сравнению с ноябрем закупки обуви выросли на 64,1%, химических нитей - на 19,3%, трикотажного полотна - на 16,2%, трикотажной одежды - на 13,6%, хлопка - на 10,9%, химического волокна - на 11,9%, текстильной одежды - на 6,3%. При этом поставки готовых текстильных изделий сократились на 9%, текстильных материалов - на 0,9%.

В импорте машиностроительной продукции возросли поставки летательных аппаратов на 41,1%, железнодорожных локомотивов - на 25,9%, инструментов и аппаратов оптических - на 16,8%, механического оборудования - на 15,9%, электрооборудования - на 4,7%, средств наземного транспорта - на 2,9%. В то же время закупки судов и плавучих средств сократились на 31,%.

В импорте продовольственных товаров и сырья для их производства в 1,9 раз возросли поставки зерновых культур. Поставки мяса и субпродуктов увеличились на 33,2%, фруктов и орехов - на 19,2%, молочных продуктов - на 10,8%, растительного масла - на 8,4%, рыбы - на 3,1%. При этом сократились поставки табака, снизившиеся на 21,6%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 16,9%, сахара - на 11,3%, овощей - на 5,6%. В импорте химической продукции сократились закупки фармацевтической продукции на 2,1%, мыла и синтетических моющих средств - на 1,6%. В то же время возросли поставки парфюмерно-косметических товаров на 0,7%, полимеров и каучука - на 0,8%, продукции органической и неорганической химии - на 1%.