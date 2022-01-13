"Белавиа" возобновляет полеты в Алма-Ату с 15 января

"Белавиа" возобновляет выполнение рейсов в Алматы с вылетом из Минска по 3-м и 6-м дням (из Алматы по 4-м и 7-м дням) с 15 января 2022 года", - сообщает пресс-служба авиаперевозчика в четверг.

Отмечается, что в связи с действием комендантского часа в городе "рейсы Минск - Алматы - Минск 15 (16) и 19 (20) января будут выполнены по измененному расписанию".

Что касается рейсов в Нур-Султан, то в авиакомпании напомнили, что они возобновлены с 7 января.

Ранее сообщалось, что регулярные рейсы в пункты Казахстана из-за событий в этой стране будут выполняться только по согласованию с Департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии и только при безусловном обеспечении безопасности полетов.