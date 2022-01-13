Власти Ставрополья планируют на 10% нарастить объем инвестиций в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 13 января./ТАСС/. Власти Ставрополья намерены достичь объема инвестиций в экономику в 270 млрд рублей по итогам 2022 года. Этот объем на 10% превысит прогнозный показатель по итогам 2021 года, сообщил журналистам в четверг губернатор Владимир Владимиров.

"По итогам 2021 года мы хотим выйти [по объему инвестиций в экономику] за 250 млрд рублей. Как минимум на 10% планируем нарастить этот объем в 2022 году и выйти за 270 млрд рублей инвестиций", - сказал он в ходе ежегодной пресс-конференции.

Владимиров отметил, что в Ставропольском крае реализуются десятки проектов в сфере животноводства, выращивания ягод и овощей, ветроэнергетики, в регионе развивается отрасль переработки. В городе Невинномысске в ближайшие годы запланировано строительство нескольких крупных логистических центров, что позволит создать в моногороде 11 тыс. рабочих мест.

Ранее глава региона сообщал журналистам, что объем инвестиций в экономику Ставропольского края по итогам 2020 года превысил 200 млрд рублей. Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2019 года в регионе составил порядка 180 млрд рублей.