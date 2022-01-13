Рейс Utair из Уфы в Новый Уренгой стал ежедневным

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 января. /ТАСС/. Авиакомпания Utair ("Ютэйр") сделала с 13 января 2022 года рейс из Уфы в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) ежедневным. Об этом сообщила в четверг пресс-служба перевозчика.

"Utair c 13 января 2022 года выполняет рейс по маршруту Уфа - Новый Уренгой каждый день", - сказано в сообщении.

Стоимость билетов составляет от 4,9 тыс. рублей. Вылет из Уфы - в 8:40, из Нового Уренгоя - в 12:30. Время в пути - 2 часа 50 минут. "Utair - домашний перевозчик Башкортостана. Ежемесячно мы выполняем более 500 регулярных пассажирских рейсов из Уфы и регулярно запускаем новые рейсы и частоты, чтобы у жителей региона было больше возможностей для путешествий. С 2022 года мы делаем рейс Уфа - Новый Уренгой ежедневным, чтобы каждый пассажир мог выбрать для себя максимально удобный перелет", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест", Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область.