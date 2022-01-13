Продажи алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2021 году выросли в 1,5 раза

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" в 2021 году нарастила выручку от продаж алмазно-бриллиантовой продукции в полтора раза по сравнению с предыдущим годом, до $4,17 млрд. Это следует из сообщения компании.

В том числе алмазов продано на сумму $3,98 млрд (+50%), бриллиантов - на $192 млн (+28%).

В декабре 2021 года выручка "Алросы" от продаж алмазно-бриллиантовой продукции составила $254 млн, уменьшившись на 51,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В том числе алмазов было продано на $241 млн (-48,8%), бриллиантов - на $12 млн (более чем в 4 раза меньше по сравнению с декабрем 2020 года).