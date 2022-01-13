Путин встретится с владельцем "Уралхима"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с владельцем компании "Уралхим" Дмитрием Мазепиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин примет руководителя "Уралхима" Дмитрия Мазепина. Компания очень большая, огромная социальная нагрузка. Такая рыночно значимая на международных рынках компания, поэтому есть о чем поговорить", - добавил представитель Кремля.

Кроме того, у Путина на четверг запланирована серия международных телефонных разговоров. "Аж три штуки", - заметил представитель Кремля. Президент работает в Кремле.

Песков также поздравил журналистов с Днем российской печати, который отмечается 13 января, и со Старым Новым годом.