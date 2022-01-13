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Гайдаровский форум

Инвестиции резидентов ОЭЗ в Курской области составят 100 млрд рублей за три-пять лет

Площадь особой экономической зоны составляет 237 га, из которых 136 га пока свободны

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Объем инвестиций первых трех резидентов в реализацию проектов на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) в Курской области оценивается на уровне около 100 млрд руб., сообщил в четверг губернатор региона Роман Старовойт в интервью на стенде ТАСС на Гайдаровском форуме.

"На данный момент три резидента и сегодня эти компании уже по сути начали реализацию проектов. Это порядка 100 млрд рублей мы ожидаем в ближайшие три-пять лет", - сказал собеседник агентства.

Как отметил губернатор Курской области, пакет документов о создании первой ОЭЗ в Курской области передан в правительство России, до конца первого квартала 2022 года ожидается постановление о соответствующем решении.

"На сегодняшний момент площадь особой экономической зоны 237 га, и 136 га из них пока свободны. Уверен, что после того, как правительство примет решение [о создании особой экономической зоны], появятся новые резиденты", - добавил Старовойт.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Теги
РоссияКурская областьГайдаровский форум
Гайдаровский форум
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