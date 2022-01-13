Акции "Алросы" на Мосбирже падали более чем на 2% на результатах продаж за декабрь

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Стоимость акций алмазодобывающей компании "Алроса" в ходе торгов на Московской бирже падала более чем на 2% и в моменте находилась на уровне 117,61 руб. за бумагу (-2,08%), свидетельствуют данные торговой площадки на 12:40 мск.

К 13:25 мск акции компании замедлили падение и торговались на уровне 119,06 руб. за бумагу (-0,87%).

Согласно данным компании, в декабре 2021 года выручка "Алросы" от продаж алмазно-бриллиантовой продукции составила $254 млн, уменьшившись на 51,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В том числе алмазов было продано на $241 млн (-48,8%), бриллиантов - на $12 млн (более чем в 4 раза меньше по сравнению с декабрем 2020 года).