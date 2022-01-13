Президент Татарстана избран председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России

КАЗАНЬ, 13 января. /ТАСС/. Совет Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) большинством голосов избрал председателем президента Татарстана Рустама Минниханова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона в четверг.

"Президент Республики Татарстан избран председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России. Решение было принято абсолютным большинством голосов в ходе общего собрания", - сообщила пресс-служба.

Общее собрание проходит 13 января в рамках Гайдаровского форума.

АИРР занимается оказанием содействия экономическому взаимодействию регионов, представлением их интересов на межрегиональном, федеральном и международном уровнях. В регионах - членах АИРР создано свыше 300 объектов инновационной инфраструктуры, среди которых региональные инжиниринговые центры, технопарки, индустриальные парки, бизнес-инкубаторы и инновационные территориальные кластеры. Это почти половина всех объектов, функционирующих на территории России.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.