"Новатэк" в 2021 году увеличил добычу газа на 3,3%

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. "Новатэк" по итогам 2021 года нарастил добычу углеводородов на 2,9% по сравнению с показателем за 2020 год, до 626 баррелей н. э. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"В 2021 году добыча углеводородов составила 626 млн баррелей нефтяного эквивалента (н. э.), в том числе 79,89 млрд куб. м природного газа и 12,3 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению с 2020 годом добыча углеводородов увеличилась на 17,8 млн баррелей н. э., или на 2,9%", - говорится в сообщении.

В то же время реализация газа выросла в годовом выражении на 0,3% и составила 75,81 млрд куб. м, в том числе в России продано 67,87 млрд куб. м (+1,8% год к году), а на международных рынках - 7,94 млрд куб. м (-11,1%).