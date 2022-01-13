Рост турпотока на курорт "Завидово" под Тверью до 1 млн человек ожидается к 2026 году

ТАСС, 13 января. Увеличение числа отдыхающих с 200-250 тыс. до 1 млн в год ожидается на курорте "Завидово" в Тверской области после завершения в течение трех-четырех лет строительства комплекса отелей и инфраструктуры. Об этом сообщается в четверг на сайте Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

"Сегодня на курорт "Завидово" в Тверской области, который успешно развивается с 2008 года, приезжает 200-250 тыс. туристов ежегодно. Наша задача - довести этот поток до 1 миллиона гостей. Уверен, что при поддержке ВЭБ.РФ через 3-4 года курорт будет полностью достроен и мы совместно решим эту задачу", - приводит пресс-служба Ростуризма слова гендиректора компании "Васта Дискавери", управляющей курортом "Завидово", Сергея Бачина.

Всесезонный комплекс для оздоровительного, спортивного и событийного туризма создается в "Завидово" при поддержке Ростуризма и ВЭБ.РФ. Так, ВЭБ.РФ предоставил первые кредитные средства для финансирования проекта, а общая сумма кредитных соглашений составляет около 29 млрд рублей. "Реализация проекта запланирована с привлечением льготного кредитования в рамках программы Ростуризма по поддержке строительства и реконструкции отелей. Для нас очень важно, что среди первых 38 одобренных в рамках этой программы проектов есть не только морские пляжные отели, но и гостиницы на загородных природных территориях", - отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Ранее власти Тверской области сообщали, что открытие новых туробъектов в "Завидово", в том числе крупнейшего в Европе круглогодичного аквапарка, гостиниц и офисного центра намечено провести в два этапа в 2024-2025 годах.

Курорт находится в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Завидово", которая является единственной ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе. Она делится на семь секторов, в которых предусмотрено строительство гостиничных комплексов, апартаментов, кемпингов, аквапарка, парка развлечений, конгресс-холла, аэропарка, центра обслуживания маломерных судов, агротуристического комплекса. Проект предполагает развитие ОЭЗ до 2030 года, общая площадь проектирования - 380 га. Также в ОЭЗ ведется строительство транспортно-пересадочного узла для обслуживания туристических судов в устье реки Шоша в туристско-рекреационном кластере "Волжское море".