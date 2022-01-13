В Башкирии заявили, что геологоразведка полезных ископаемых требует господдержки

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Государственная поддержка геологической разведки полезных ископаемых могла бы стать стимулом для развития малых добывающих компаний, а также освоения новых месторождений. Такое мнение высказал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в ходе дискуссии на Гайдаровском форуме в четверг.

"В геологоразведке, по сути, стимулов нет, поэтому только крупные игроки будут заниматься большими месторождениями, а все остальное, по сути, не стимулируется. Без государства это невозможно. Роль государства - это определение максимально комфортных стимулирующих правил для игроков, для тех, кто заходит в разведку, и изыскание. И второе, само государство там, где нет игроков, должно взять это на себя. Мне кажется, государство потом приобретает от этого максимальный эффект, от недр", - сказал Назаров.

Такая поддержка особенно необходима для малых добывающих компаний. Другие участники дискуссии отметили, что также важно упростить все согласовательные процедуры. Модератор обсуждения, гендиректор АО "Росгео" Сергей Горьков отметил, что вложения в геологию, как правило, приносят хорошие инвестиции. "Геология, по мультипликатору, самая высокая, на рубль - 300 рублей, потому что дальнейшие инвестиции могут быть огромными, это очень высокий мультипликатор", - отметил Горьков.

Андрей Назаров в свою очередь напомнил, что в Башкирии разработан проект готовых решений для инвесторов по минерально-сырьевым месторождениям для упрощения и ускорения их разработки. Мера направлена на сокращение сроков разработки залежей после их разведки.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.