Архангельский ЦБК в 2021 году по сравнению с прошлым утроил налоговые отчисления в бюджеты

АРХАНГЕЛЬСК, 13 января. /ТАСС/. Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК) в 2021 году в три раза увеличил налоговые отчисления в бюджеты всех уровней по итогам реализации инвестиционного проекта, до 6,42 млрд рублей, сообщает в четверг пресс-служба предприятия.

"По итогам реализации инвестпроекта в 2021 году АЦБК утроил рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней до 6,42 млрд рублей. Приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов "Реконструкция производства картона АО "Архангельский ЦБК", включенный в перечень приоритетных Минпромторгом России в 2008 году, реализовывался в период с 2008 по 2020 год", - сообщает пресс-служба.

Губернатор региона Александр Цыбульский вручил диплом победителя в номинации "За реализацию лучшего инвестиционного проекта в области освоения лесов" за 2021 год генеральному директору АО "Архангельский ЦБК" Дмитрию Зылёву. С ноября 2020 года по 2021 год компания выплатила налогов за счет дополнительного объема выпуска готовой продукции более чем 400 млн рублей. Инвестиции компании составили 18,8 млрд рублей. Реализация инвестиционного проекта позволила увеличить годовые мощности АЦБК по варке на 140,5 тонн и по производству тарного картона на 120 тонн. В настоящее время комбинат является крупнейшим производителем тарного картона в России.

По объему выпуска товарной целлюлозы предприятие в 2020 году стало четвертым в России, на внутреннем рынке его доля составляет свыше 30%. С 2019 года в Калужской области работает построенный "с нуля" завод по выпуску бумаги-основы и санитарно-гигиенических изделий "Архбум тиссью групп". В настоящее время эта компания успешно реализует продукцию по всей территории России, в странах СНГ и Европе под собственным брендом Soffione.

Как рассказал генеральный директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв, в рамках реализации ПИП с 2008 г. комбинат получил от государства льготы в части налога на прибыль и по уплате арендных платежей на общую сумму свыше 790 млн руб. Член Совета директоров Архангельского ЦБК, директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак отметил, что объем вложений в техническое перевооружение комбината и в развитие дочерних структур на территории РФ с 1996 по 2021 год. составил 1,5 млрд евро. "За 25 лет, то есть с момента прихода нашей команды на АЦБК, было создано 5 087 новых рабочих мест, уплачено налогов в бюджет и внебюджетные фонды за четверть века 1,1 млрд евро", - приводит пресс-служба слова Крупчака.

В настоящее время в разработке находится инвестиционный проект строительства картоноделательной машины №3 стоимостью около 1,2 млрд евро, по итогам реализации которого производственные возможности предприятия практически удвоятся, а значит, возрастет налогооблагаемая база и появится 370 новых рабочих мест.

Про АЦБК

Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Предприятие является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы. Единственный акционер АЦБК - австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.