Мобильное приложение с типовыми ответами по вопросам ЖКХ может появиться в РФ в 2022 году

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Мобильное приложение для граждан с типовыми ответами по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) может появиться в России в 2022 году. Об этом сообщил в четверг председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению, координатор федерального проекта "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов.

"У нас есть замечательная "Азбука для потребителей услуг ЖКХ" (учебный материал для повышения грамотности потребителей - прим. ТАСС), сейчас разрабатываем мобильное приложение с типовыми ситуациям. К примеру, мне и нашим координаторам в регионах часто звонят: "Меня затопили соседи! Что делать?". Эти пошаговые алгоритмы должны быть известны всем, <…> поэтому в этом году будет мобильное приложение", - сказал он на круглом столе "Что изменится в ЖКХ с упрощением лицензирования отдельных видов деятельности?".

Школа грамотного потребителя - партийный проект "Единой России". Среди основных задач - совершенствование законодательства РФ в сфере ЖКХ, разработка образовательных программ, методических материалов, создание условий для формирования качественных информационных ресурсов на муниципальном и региональном уровнях, интегрированных в ГИС ЖКХ.