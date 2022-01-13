Слепнев: снятие двух барьеров позволит увеличить взаимную торговлю стран ЕАЭС в 1,5 раза

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Либерализация валютного контроля и внедрение системы возврата НДС в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) являются приоритетными направлениями развития торговли союза в ближайшее время, сообщил в четверг на сессии Гайдаровского форума министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев. По его словам, данные меры могут привести к росту взаимной торговли стран ЕАЭС в полтора раза.

"Есть несколько мер, которые нам необходимо принять. Первая - в целях развития торговли, она опробована Российской Федерацией, в России пять лет обсуждали этот вопрос - либерализация валютного контроля. <…> Если мы примем решение на уровне союза такого рода, это, конечно, будет огромным стимулом для роста взаимной торговли. Это сейчас один из ключевых ограничителей во взаимной торговле - такой же, как система возврата НДС. Бизнес об этом говорит. Наверное, это те две меры, на решении которых нам надо сосредоточиться", - сказал Слепнев.

По его словам, решение двух этих вопросов может позволить достичь полуторакратного роста взаимной торговли в рамках ЕАЭС в течение двух - трех лет.

Говоря о кризисных явлениях в мировой экономике, вызванных пандемией и распространением коронавируса, Слепнев отметил, что воздействие кризиса на экономику стран ЕАЭС оказалось "гораздо более ограниченным, чем в других экономиках, которые говорят про перегрев и структурные напряжения".

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.