Reuters: Volkswagen приостановил работу двух заводов в Китае из-за вспышки ковида

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Германский автопроизводитель Volkswagen и его китайский партнер FAW объявили о временном закрытии двух заводов в городе Тяньцзинь в Китае из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters .

"В связи с недавними вспышками COVID-19 предприятия по производству автомобилей FAW-Volkswagen и автомобильных компонентов были закрыты", - сказал представитель немецкой компании агентству.

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР в среду зарегистрировал в городе Тяньцзинь 41 случай заражения COVID-19. Днем ранее в этом городе, расположенном в 100 км от Пекина, было выявлено 33 случая заражения этим вирусом.